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وول ستريت تغلق على ارتفاع

منذ 20 ثانية
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة الاثنين مع ترقب المستثمرين لتقارير أرباح الشركات الكبرى وبيانات اقتصادية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مع تحقيق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه الشركات التكنولوجية أكبر نسبة مئوية من المكاسب.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.25 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 4928.22 نقطة.

وارتفع ناسداك المجمع 173.66 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 15629.02 نقطة، بينما قفز المؤشر داو جونز الصناعي 226.45 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 38335.88 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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