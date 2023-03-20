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وول ستريت تغلق على ارتفاع

منذ ساعتين
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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قفزت الأسهم الأمريكية الاثنين بعد أن أدى التوصل لاتفاق لإنقاذ بنك كريدي سويس وجهود البنوك المركزية لتعزيز الثقة في النظام المالي إلى شعور المستثمرين بارتياح في الوقت الذي ناقش فيه المشاركون أيضا احتمال أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 382.6 نقطة أو 1.2 بالمئة إلى 32244.58 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.93 نقطة أو 0.89 بالمئة إلى 3951.57 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 45.03 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 11675.54 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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