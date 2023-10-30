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وول ستريت تغلق على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية الاثنين على ارتفاع في بداية أسبوع التداول الذي يتوقع أن يكون حافلا بإعلان شركات كبرى أرباحها وصدور بيانات اقتصادية مهمة وعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعات بشأن السياسة النقدية تستمر يومين.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في البورصة الأمريكية بما يزيد على واحد بالمئة لتعوض عمليات البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.19 نقطة أو 1.19 بالمئة ليغلق عند 4166.56 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 143.74 نقطة أو 1.14 بالمئة ليصل إلى 12786.75 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 512.02 نقطة أو 1.58 بالمئة إلى 32927.51 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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