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"وول ستريت" تغلق على استقرار ترقباً لبيانات التضخم وأرباح الشركات

منذ 29 دقيقة
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أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في ختام جلسة متقلبة اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الحاسمة وبداية موسم أرباح الربع الأول.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل لشهر مارس آذار يوم الأربعاء تباطؤا طفيفا في نمو الأسعار الشهرية وانخفاضا محدودا في الرقم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.

ويبدأ موسم تقارير أرباح الربع الأول رسميا يوم الجمعة ببيانات من البنوك الأمريكية الكبرى جيه.بي مورجان تشيس آند كو وسيتي جروب وويلز فارجو.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 0.72 نقطة، أو 0.01 بالمئة، ليغلق عند 5203.62 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 7.21 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 16255.73 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.26 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 38906.30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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