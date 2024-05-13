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وول ستريت تغلق على استقرار

منذ 8 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية شبه مستقرة اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 79.17 نقطة أو ما يعادل 0.20بالمئة مسجلا 39433.67 نقطة. أما المؤشر ستاندرد اند بورز 500 فقد نزل 0.94 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 5221.74 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 49.55 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 16390.42 نقطة.

فيما فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع مقتربة من ذرى قياسية بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين بيانات رئيسية عن التضخم هذا الأسبوع لتقدير التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في 2024.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.4 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 39591.28 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.4 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 5233.08 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.4 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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