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وول ستريت تغلق على انخفاض حاد

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، الأربعاء، حيث بددت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التفاؤل الأولي بشأن بيان سياسة المجلس الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون بوتيرة أقل في المستقبل.

وفي جلسة تداول متقلبة، تحركت الأسهم في البداية صعودا في أعقاب زيادة أسعار الفائدة، وهي الرابعة على التوالي من جانب البنك المركزي بهذا الحجم مع محاولته خفض التضخم المرتفع.

وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بينما يأملون أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده للبدء في تقليص رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

غير أن تعليقات باول بأن “من السابق لأوانه جدا” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، دفع الأسهم إلى الانخفاض بشكل حاد.

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.93 نقطة بما يعادل 2.53 بالمئة ليغلق عند 3758.68 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 367.48 نقطة أو 3.37 بالمئة ليهبط إلى 10523.37 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 513.22 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 32139.98 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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