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وول ستريت تغلق على انخفاض كبير.. اليكم التفاصيل

منذ 44 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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تراجعت وول ستريت، الجمعة، لتغلق على انخفاض كبير، إذ أصيب المستثمرون الراغبون في تبني أسعار فائدة أقل بخيبة أمل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

و أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 140.83 نقطة، بما يعادل 3.35%، إلى 4058.29 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 496.39 نقطة، أو 3.93%، إلى 12142.88 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1003.74 نقطة، أو 3.01%، إلى 32288.04 نقطة، وفق رويترز.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من أن مهمة البنك المركزي لترويض التضخم ستؤدي إلى “بعض الألم” للأسر الأميركية.

وقال “باول” خلال ندوة جاكسون هول، إن طريق خفض التضخم لن يكون سريعًا أو سهلًا، مضيفًا أن المهمة “تتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب”. وقال إن القيام بذلك سيؤدي على الأرجح إلى بعض الضعف في الاقتصاد الأميركي وسوق العمل.

وقال باول: “في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة، ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أنها ستسبب بعض الألم للأسر والشركات.

    المصدر :
  • العربية

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