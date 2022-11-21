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وول ستريت تغلق على انخفاض

منذ ساعة واحدة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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اختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم الاثنين 21\11\2022 على انخفاض وسط مخاوف من أن الصين قد تستأنف إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19.

وقالت بكين اليوم الاثنين 21\11\2022 إنها ستغلق الشركات والمدارس في المناطق الأكثر تضررا وتشدد القواعد لدخول المدينة، مع ارتفاع عدد الإصابات، مما يثير مخاوف المستثمرين.

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.22 نقطة أو 0.38 في المئة ليغلق عند 3950.29 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 1.09 في المئة إلى 11024.54 نقطة. وتراجع كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 42.21 نقطة أو 0.13 في المئة إلى 33703.48 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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