وول ستريت تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة الثلاثاء مع محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن البنوك المتعثرة بينما أقدموا على بيع أسهم لشركات مرتبطة بالتكنولوجيا بعد تسجيلها أداء قويا في أحدث تداول.

قال مايكل بار، مسؤول الإشراف المصرفي بالمركزي الأمريكي، أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي قام بعمل “رهيب” في إدارة المخاطر قبل انهياره.

ووفقا للبيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.17 نقطة أو 0.16 بالمئة ليغلق عند 3971.36 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 52.27 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 11716.56 نقطة.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 38.05 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 32394.03 نقطة.