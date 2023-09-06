وول ستريت تغلق على انخفاض

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء، وقاد المؤشر ناسداك التراجع بعد أن غذت بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات المخاوف من أن استمرار التضخم سيؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء عن أن قراءة مؤشر معهد إدارة التوريد (آي.إس.إم) لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي جاءت عند 54.5، مقارنة مع التوقعات البالغة 52.5.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندارد اند بورز 500 بواقع 31.05 نقطة، أو 0.69 بالمئة، ليغلق عند 4465.78 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 148.48 نقطة، أو 1.05 بالمئة، إلى 13873.99 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 201.61 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 34440.36 نقطة.