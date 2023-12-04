الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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وول ستريت تغلق على انخفاض

منذ 43 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الاثنين لتتخلى عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات التوظيف هذا الأسبوع والتي قد تغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع تعرض شركات مايكروسوفت وأبل وإنفيديا وأمازون لضغوط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما جعل عوائد الأسهم أقل جاذبية.

وارتفعت وول ستريت في الأسابيع الماضية مدعومة بأرباح الشركات القوية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس آذار.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.54 بالمئة لينهي الجلسة عند 4569.78 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك 0.84 بالمئة ​​إلى 14185.49 نقطة، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.11 بالمئة إلى 36204.31 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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