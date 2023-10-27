السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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وول ستريت تغلق على تباين في نهاية أسبوع مليء بالنتائج

منذ 60 دقيقة
بورصة وول ستريت- رويترز

بورصة وول ستريت- رويترز

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أغلقت معظم الأسهم في وول ستريت على تراجع اليوم الجمعة وفقدت الزخم بعد أسبوع مليء بالنتائج المتباينة والبيانات الاقتصادية التي بدت أنها تدعم سيناريو بقاء أسعار الفائدة “أعلى لفترة أطول”.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع مع تصدر أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها المكاسب، بينما تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.03 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4118.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 47.41 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 12645.06 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 365.86 نقطة أو 1.12 بالمئة إلى 32418.44 نقطة.

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