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وول ستريت تغلق على تباين وإنفيديا تصعد

منذ 7 ساعات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت متباينة، اليوم الثلاثاء، بعدما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمشرعين إن مزيدا من البيانات الاقتصادية “الجيدة” ستعزز فرص خفض سعر الفائدة.

وصعدت أسهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق 1.02 بالمئة.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.56 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 5577.41 نقطة عند الإغلاق، وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.55 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 18429.29 نقطة، بينما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 51.83 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 39292.96 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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