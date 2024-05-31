وول ستريت تغلق على تباين والمستثمرون يقيّمون بيانات التضخم

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع خسائر على أساس أسبوعي اليوم الجمعة لتتوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، فيما يقيّم المستثمرون تقرير التضخم وكذلك التوقيت الذي يُحتمل أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

لكن المؤشر داو جونز أغلق مرتفعا اليوم.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.53 نقطة بما يعادل 0.85 بالمئة إلى 5280.01 نقطة عند الإغلاق، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.06 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 16735.02 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 595.78 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 38707.26 نقطة.