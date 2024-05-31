الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق على تباين والمستثمرون يقيّمون بيانات التضخم

منذ 14 دقيقة
A A A
طباعة المقال

 سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع خسائر على أساس أسبوعي اليوم الجمعة لتتوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، فيما يقيّم المستثمرون تقرير التضخم وكذلك التوقيت الذي يُحتمل أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

لكن المؤشر داو جونز أغلق مرتفعا اليوم.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.53 نقطة بما يعادل 0.85 بالمئة إلى 5280.01 نقطة عند الإغلاق، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.06 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 16735.02 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 595.78 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 38707.26 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

"ذا هيل": زعماء الكونغرس يوجهون دعوة لنتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
رئيس وزراء العراق يرحّب بقرار مجلس الأمن إنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: مقترح إسرائيل لقطاع غزة يسمح بعودة جميع الرهائن والقضاء على حماس

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل