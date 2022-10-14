وول ستريت تغلق على تراجع.. اليكم التفاصيل

تراجعت الأسهم الأمريكية الجمعة، إذ أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية القوي قد يؤدي إلى ركود.

وفي الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب، فتحت الأسهم على ارتفاع قبل أن تغير مسارها بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان تحسن معنويات المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول، لكن توقعات التضخم ساءت مع ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت بيانات أظهرت أمس الخميس 13\10\2022 أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، لا يزال مرتفعا بشدة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 84.18 نقطة أو 2.29 في المئة ليغلق عند 3585.73 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06 في المئة إلى 10323.33 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 29670.03 نقطة.