الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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وول ستريت تغلق على تراجع طفيف مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

منذ 8 دقائق
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على تراجع طفيف اليوم الخميس بعد جلسة تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.198 بالمئة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، لتواصل صعودا بدأته أمس بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركتي أبل وأمازون المزمع نشرها بعد إغلاق السوق.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع12.37 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة ليغلق عند 4501.02 نقطة. كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.73 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 13957.99 نقطة. وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 75.07 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 35207.45 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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