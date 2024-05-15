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وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة

منذ 56 دقيقة
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سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق اليوم الأربعاء، إذ تقدم كلاهما أكثر من واحد بالمئة بعد أن أدت زيادة أقل من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين إلى تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

وحقق المؤشر داو جونز الصناعي أيضا مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق واقترب من الوصول إلى عتبة 40 ألف نقطة. وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة خلال اليوم.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 61.99 نقطة أو 1.18 بالمئة إلى 5308.67 نقطة عند الإغلاق.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 232.85 نقطة أو 1.41 بالمئة إلى 16744.03 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 357.78 نقطة أو ما يعادل 0.90 بالمئة مسجلا 39911.81 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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