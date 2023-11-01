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وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تثبيت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

منذ 10 دقائق
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير وطمأنت تعليقات رئيسه جيروم باول المستثمرين حتى مع تركه الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات وإشارته إلى قوة الاقتصاد.

ووفقا لبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 43.80 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 4237.60 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 210.23 نقطة، أو 1.64 بالمئة، ليصل إلى 13061.47 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 223.06 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 33275.93 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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