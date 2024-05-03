وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تزايد احتمال خفض الفائدة عقب تقرير الوظائف

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير اليوم الجمعة بعد أن عزز نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة أضعف من المتوقع احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.

وسجلت جميع المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية مكاسب قوية، بقيادة ناسداك بدعم من صعود سهم أبل بعد إعلان الشركة المنتجة لهواتف آيفون عن عملية إعادة شراء قياسية للأسهم.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور بشكل غير متوقع.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 63.57 نقطة، أو 1.26 بالمئة، عند 5127.77 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 316.33 نقطة أو اثنين بالمئة إلى 16157.29 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 451.66 نقطة أو 1.18 بالمئة إلى 38677.32 نقطة.