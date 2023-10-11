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وول ستريت تغلق مرتفعة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

منذ 26 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الأربعاء مع صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أظهر الحذر بين صناع السياسات مما ساعد على إذكاء آمال المستثمرين في بقاء أسعار الفائدة ثابتة.

ووفقا لبيانات أولية، حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا بلغ 18.56 نقطة، أي 0.43 بالمئة، ليغلق عند 4376.80 نقطة وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.83 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 13659.68 نقطة وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.27 نقطة، أي 0.17 بالمئة، إلى 33796.57 نقطة.

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