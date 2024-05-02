صعود "وول ستريت" بفضل تفاؤل المستثمرين بتيسير الاحتياطي الاتحادي

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس 2 مايو/أيار 2024، مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتيسير بشكل أكبر من المتوقع فيما يتعلق بسعر الفائدة أمس الأربعاء ووابل من البيانات المتباينة في تقارير اقتصادية ونتائج الأعمال.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 46.97 نقطة بما يعادل 0.94 بالمئة إلى 5065.36 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 238.54 نقطة أي 1.53 بالمئة إلى 15844.02 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 327.28 نقطة أي 0.86 بالمئة إلى 38230.57 نقطة.