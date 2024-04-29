وول ستريت تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين قرارات تتعلق بأسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين بفضل المكاسب الكبيرة لشركتي تسلا وأبل، مع ترقب المستثمرين تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

ويتوقع المتداولون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفعت أسهم تسلا بعد أن أحرزت الشركة تقدما في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق برنامج متقدم لمساعدة سائقي سياراتها الكهربائية في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

وصعدت أسهم أبل بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة استأنفت محادثاتها مع أوبن إيه.آي لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.34 نقطة أو 0.32 بالمئة ليغلق عند 5116.30 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 57.14 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 15985.04 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.63 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 38391.29 نقطة.