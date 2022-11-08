وول ستريت تغلق مرتفعة مع تطلع المستثمرين لنتائج انتخابات الكونغرس الأميركي

أغلقت وول ستريت على ارتفاع تزامناً مع التصويت في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأميركي، حيث يراهن المستثمرون على جمود سياسي قد يمنع تغييرات كبيرة في السياسة.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي من المكاسب لسوق الأسهم الأميركية، ليقلص المؤشر داو جونز الصناعي خسائره هذا العام إلى أقل من عشرة بالمئة.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاضا في أسعار المستهلكين وتوفر مزيدا من الشواهد حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يمكن أن يخفف حملته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.06 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 3828.86 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 51.85 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 10616.37 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 340.27 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 33167.27 نقطة.