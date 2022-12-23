وول ستريت تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع اليوم الجمعة 23/12/2022 مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم في مقابل رفع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود، بينما قفزت أسهم الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني، في حين استمر تباطؤ التضخم، ولكن ليس بما يكفي لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المجلس، بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمئة في تشرين الأول.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.72 نقطة أو 0.59 بالمئة ليغلق عند 3845.11 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 10495.93 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 178.71 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 33206.20 نقطة.