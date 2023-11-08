وول ستريت تغلق مستقرة في ظل متابعة المستثمرين لعوائد سندات الخزانة

لم تتغير الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء تغيرا يذكر في ظل تقييم المستثمرين لأحدث تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة المسار الذي ستسلكه أسعار الفائدة وتركيزهم على اتجاه عوائد سندات الخزانة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد منذ تجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات خمسة بالمئة في أواخر أكتوبر تشرين الأول، إذ أدت تعليقات من مسؤولي المركزي الأمريكي وضعف بيانات الوظائف إلى تزايد التوقعات بأن يكون البنك بلغ نهاية دورة التشديد النقدي. وأسهم ذلك الهبوط في عوائد سندات الخزانة في تحقيق المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع عند الإغلاق أمس الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب منذ عامين.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.71 نقطة، أو ما يعادل 0.11 بالمئة، ليغلق عند 4383.09 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.56 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 13650.41 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 39.15 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 34113.45 نقطة.