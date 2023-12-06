وول ستريت تغلق منخفضة في ظل تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الحديثة

اختتمت الأسهم الأمريكية تعاملاتها منخفضة اليوم الأربعاء في ظل تعزيز علامات تباطؤ سوق العمل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يبدأ خفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني اليوم الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي قفز 103 آلاف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 130 ألفا. ويقدم ذلك أدلة جديدة على ضعف سوق العمل، وذلك بعد يوم من ورود أنباء بتراجع عدد الوظائف في أكتوبر تشرين الأول.

وعززت أحدث بيانات عن الوظائف توقعات بأن حملة التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي الأمريكي تحدث تباطؤا في الاقتصاد.

ووفق بيانات أولوية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.39 بالمئة ليغلق عند 4549.37 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.58 بالمئة إلى 14146.71 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.19 بالمئة إلى 36054.76 نقطة.