وول ستريت تغلق منخفضة مع تأثر الأسواق بيانات أجور قوية

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تأثر الأسواق ببيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور ثقة المستهلكين عشية اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية سيحدد اتجاه أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 79.92 نقطة أو 1.56 بالمئة ليغلق عند 5036.25 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.26 نقطة أو 2.00 بالمئة إلى 15664.13 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 574.08 نقطة أو 1.47 بالمئة إلى 37823.57 نقطة.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية 1.2 بالمئة في الربع الأخير، وهو ما فاق التوقعات.

وأظهر مسح أيضا تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل نيسان وانخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام ونصف.

وجاء التقريران قبل يوم واحد من بدء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا سيستمر يومين، إذ يتوقع المستثمرون على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.