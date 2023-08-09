الخميس 22 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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وول ستريت تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

منذ 56 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء غداة تقرير أظهر أن الأمريكيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق، وعشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بسعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز على نحو طفيف على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري مثل يونيو حزيران.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.47 نقطة أي 0.70 بالمئة إلى 4467.91 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 162.31 نقطة أي 1.17 بالمئة إلى 13.723.96 نقطة. وتراجع ​​المؤشر داو جونز الصناعي 186.92 نقطة أي 0.53 بالمئة إلى 35127.57 نقطة.

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