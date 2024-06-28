وول ستريت تغلق منخفضة مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة بعد انتهاء سلسلة مكاسب مبكرة وسط تقييم المستثمرين بيانات التضخم والمناظرة الرئاسية بين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب، بينما تعرضت أسهم شركة نايكي لأسوأ انخفاض يومي منذ عقدين تقريبا عقب توقعات قاتمة.

وأظهرت بيانات أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة لم يتغير في مايو أيار، وهو تطور مشجع بعد أن أثارت زيادة قوية في الأسعار في وقت سابق هذا العام شكوكا في جدوى السياسة النقدية التي يطبقها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع سهم نايكي بعد توقع هبوط مفاجئ في إيرادات السنة المالية 2025.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.17 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 5460.70 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 130.01 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 17728.68 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 54.11 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 39109.95 نقطة.