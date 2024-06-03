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وول ستريت تغلق منخفضة نتيجة ضعف بيانات التصنيع وعطل في بورصة نيويورك

منذ ساعة واحدة
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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في الغالب في جلسة متقلبة اليوم الاثنين بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية وخلل فني في بورصة نيويورك تسبب لفترة وجيزة في توقف التداول في عدة أسهم.

وأدى خلل فني في بورصة نيويورك إلى تقلبات هائلة في أسهم شركة بيركشاير هاثاواي وباريك جولد. وتوقف التداول في 60 سهما على الأقل مدرجا في بورصة نيويورك بسبب التقلبات، قبل أن تصلح البورصة المشكلة الفنية وتستأنف النشاط.

وتأثرت الأسواق أيضا بالبيانات التي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مما أثار المخاوف من ضعف النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.91 نقطة، أي 0.11 بالمئة، ليغلق عند 5283.39 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 93.62 نقطة، أي 0.56 بالمئة إلى 16828.63 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 110.89 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 38575.43 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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