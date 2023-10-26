وول ستريت تغلق منخفضة وسط بيانات اقتصادية قوية

أغلقت وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا في ظل تباين الأرباح الفصلية وظهور علامات تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي مما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع.

وتضمنت مجموعة من البيانات القوية قفزة فصلية 4.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وهي أقوى قراءة منذ ما يقرب من عامين، مما يغذي مخاوف المستثمرين من سياسة البنك المركزي المتشددة.

ووفق بيانات أولية، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 251.83 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 32784.1 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.59 نقطة، أو 1.18 بالمئة، إلى 4137.18 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 225.62 نقطة، أو 1.76 بالمئة، إلى 4137.18 نقطة إلى 12595.61 نقطة.