الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تغلق منخفضة وسط مخاوف من أزمة مصرفية

منذ 18 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

أغلقت وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة في نهاية أسبوع مليء بالاضطرابات هيمنت عليه أزمة ناشئة في القطاع المصرفي وبوادر على ركود اقتصادي محتمل.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية التعاملات بخسائر كبيرة مع تكبد قطاع الخدمات المالية أكبر الخسائر من بين القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 43.81 نقطة، أو 1.10 بالمئة، عند 3916.47 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.63 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 11629.64 نقطة.

وخسر داو جونز الصناعي 386.71 نقطة، أو 1.20 بالمئة، مسجلا 31858.95 نقطة.

    المزيد من أخبار العالم

    خريطة أيرلندا
    أمريكا وأيرلندا تناقشان اتفاقا تجاريا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
    وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين
    وزير الداخلية التونسي يستقيل لأسباب عائلية
    علم فرنسا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فرنسا عن مذكرة اعتقال بوتين: ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
    بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!
    الدولار الأميركي
    الدولار يهبط وسط تحسن الإقبال بعد إنقاذ البنوك