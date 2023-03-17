وول ستريت تغلق منخفضة وسط مخاوف من أزمة مصرفية

أغلقت وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة في نهاية أسبوع مليء بالاضطرابات هيمنت عليه أزمة ناشئة في القطاع المصرفي وبوادر على ركود اقتصادي محتمل.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية التعاملات بخسائر كبيرة مع تكبد قطاع الخدمات المالية أكبر الخسائر من بين القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 43.81 نقطة، أو 1.10 بالمئة، عند 3916.47 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.63 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 11629.64 نقطة.

وخسر داو جونز الصناعي 386.71 نقطة، أو 1.20 بالمئة، مسجلا 31858.95 نقطة.