وول ستريت تغلق منخفضة وموجة بيع مفاجئة توقف المكاسب

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء بعد أن أوقفت موجة بيع مفاجئة بعد الظهيرة مكاسب وول ستريت التي كان مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وبالتحول إلى التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وبدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في الانخفاض نحو الساعة 1930‭‭ ‬‬بتوقيت جرينتش.

وأثناء الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى دون 0.5 بالمئة من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. ويعني الوصول إلى مستوى إغلاق مرتفع جديد التأكيد على أن المؤشر القياسي في سوق صاعدة منذ إغلاقه في أرضية سوق منخفضة في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وتراجع المؤشر الآن أكثر من 1.5 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 475.03 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 37082.89 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 69.99 نقطة أو 1.47 بالمئة إلى 4698.38 نقطة. وتراجع ناسداك المجمع 225.28 نقطة أو 1.5 بالمئة إلى 14777.94 نقطة.