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وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط

منذ 18 ثانية
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 فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الاثنين، بعد خسائر كبيرة في الجلسة السابقة إذ عزز تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط الرغبة في المخاطرة، بينما يتطلع المتعاملون إلى أسبوع مليء بالأحداث مع صدور مجموعة واسعة من نتائج أعمال شركات تكنولوجية وبيانات مهمة للتضخم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 130.5 نقطة أو 0.34 بالمئة عند الفتح إلى 38116.89 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 20.1 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 4987.33 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 114.1 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 15396.13 عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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