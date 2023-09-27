وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد تراجعها في الجلسة الماضية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة أسهم الشركات العملاقة، بينما يترقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية وبيانات التضخم هذا الأسبوع لقياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63.93 نقطة أو 0.19 بالمئة عند الفتح إلى 33682.81 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.10 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 4282.63 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.75 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 13115.36 عند الفتح.