الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على ارتفاع بفعل صعود أسهم الرقائق والشركات الناشئة

منذ 55 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، بينما يدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 116.1 نقطة بما يعادل 0.30 بالمئة إلى 38356.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 18.3 نقطة أو 0.36بالمئة إلى 5028.85 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 74.2 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 15525.552 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش السوداني
اشتباكات السودان
تصاعد الهجمات بطائرات مسيرة على مقرات الجيش السوداني بمدينة شندي
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة
المخابرات الهولندية: إحباط ما لا يقل عن 10 هجمات لمتشددين في أوروبا خلال 2023

الأكثر قراءة

رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان