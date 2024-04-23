وول ستريت تفتح على ارتفاع بفعل صعود أسهم الرقائق والشركات الناشئة

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل الجاري، مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، بينما يدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 116.1 نقطة بما يعادل 0.30 بالمئة إلى 38356.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 18.3 نقطة أو 0.36بالمئة إلى 5028.85 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 74.2 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 15525.552 نقطة.