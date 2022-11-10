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وول ستريت تفتح على ارتفاع حاد بعد بيانات التضخم الأمريكية

منذ 36 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الخميس، بينما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 749.97 نقطة، أو 2.31 بالمئة، إلى 33263.91 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 111.32 نقطة، أو 2.97 بالمئة، إلى 3859.89 نقطة عند الفتح، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 515.99 نقطة، أو 4.98 بالمئة، إلى 10869.17 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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