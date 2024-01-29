وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف الاثنين قبل فعاليات رئيسية هذا الأسبوع منها قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وأيضا أرباح شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية المرتفعة، وهو ما قد يمثل اختبارا لسلسلة مكاسب محطمة للأرقام القياسية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 6.40 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 38115.83 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.98 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4892.95 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 15.29 نقطة أو 0.10 إلى 15470.66 نقطة.