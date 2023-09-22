وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب بيانات اقتصادية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية، بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.66 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 34077.08 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 11.74 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4341.74 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 13287.17 نقطة عند الفتح.