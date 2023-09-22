الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب بيانات اقتصادية

منذ 45 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية، بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.66 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 34077.08 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 11.74 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4341.74 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 13287.17 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بلومبرغ: روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي خلال 2024
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير خارجية المجر سيلتقي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة
مؤشرات بورصات الخليج
هبوط مؤشر دبي وارتفاع طفيف لمؤشر أبوظبي

الأكثر قراءة

الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
الحدود اللبنانية السورية
مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!