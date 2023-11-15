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وول ستريت تفتح على ارتفاع وسهم تارجت يقفز بفضل توقعات متفائلة

منذ 14 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما عزز تراجع مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر تقول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قفزت أسهم شركة تارجت عقب توقعات متفائلة للربع الذي تتخلله عطلات كثيرة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.02 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34906.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.60 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 4505.30 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 14147.27 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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