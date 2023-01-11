الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، مع تحول التركيز على قراءة رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات على مدى التشديد النقدي الممكن أن يفرضه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.93 نقطة أو 0.15 بالمئة في بداية التعاملات إلى 33754.03 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على صعود 13.10 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 3932.35 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 10794.99 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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