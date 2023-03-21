وول ستريت تفتح على ارتفاع

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الثلاثاء بعد أن هدأ إنقاذ بنك كريدي سويس المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أكبر في الوقت الذي انتظر فيه المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع المتعاملون إلى حد كبير أن يرفع المجلس الاتحادي الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء 22\3\2023 أي نصف الزيادة التي كانت متوقعة قبل الأزمة المصرفية التي أثارها انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر.

وخففت عملية الاستحواذ المدعومة من الدولة التي قام بها بنك (يو.بي.إس) لكريدي سويس وكذلك الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز توفير السيولة المخاوف من انتقال الأزمة للقطاع المصرفي الأوسع، لكن المحللين يعتقدون أن الأزمة لم يتم تجنبها بالكامل.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مدفوعا بصعود أسهم بنوك أمريكية كبرى مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا بحوالي ثلاثة بالمئة.

وبحلول الساعة 9:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 292.28 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 32.536.86 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.32 نقطة، أو واحد بالمئة، إلى 3990.89 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 108.64 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 11784.18 نقطة.\