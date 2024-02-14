وول ستريت تفتح على ارتفاع

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 38372.67 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 23.27 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 4976.44 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 15781.71 نقطة.

وكانت شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعاً عند الفتح، يوم أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.