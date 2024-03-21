وول ستريت تفتح على ارتفاع

قاد المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بورصة وول ستريت للارتفاع الخميس مع صعود أسهم الرقائق بعد توقعات ميكرون تكنولوجي المتفائلة، في حين تنفس المستثمرون الصعداء مع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برؤيته لخفض أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 148.90 نقطة أو 0.38 بالمئة عند الفتح إلى 39661.03 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 28.81 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 5253.43 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 147.83 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 16517.24 نقطة.