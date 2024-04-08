وول ستريت تفتح على ارتفاع

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين مع صعود أسهم معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلا أن المكاسب ظلت محدودة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يؤجل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.38 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 38916.42 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.03 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 5211.37 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 36.66 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 16285.18 نقطة عند الفتح.