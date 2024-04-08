الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 8 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الاثنين مع صعود أسهم معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلا أن المكاسب ظلت محدودة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يؤجل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.38 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 38916.42 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.03 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 5211.37 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 36.66 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 16285.18 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسهم الخليج
السوق القطرية ترتفع والكويتية تواصل الخسائر قبل عطلة عيد الفطر
البنك الدولي
البنك الدولي: النمو الاقتصادي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا يكفي للحد من الفقر
محطة زابوريجيا النووية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: أوكرانيا حاولت مجددا استهداف محطة طاقة نووية بطائرة مسيرة

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟