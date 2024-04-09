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وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 56 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الثلاثاء مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ويمكن أن تساهم بيانات التضخم المرتقبة في صياغة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 90.9 نقطة أو 0.23 بالمئة عند الفتح إلى 38983.66 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.6 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 5217.03 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 74.8 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 16328.756 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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