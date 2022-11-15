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وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ ساعتين
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات الثلاثاء على ارتفاع بعدما عزز ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بأقل من المتوقع الآمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمعدلات أقل.

وزاد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 219.2 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 33755.94 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.2 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 4006.41، وصعد كذلك المؤشر ناسداك المجمع 278.6 نقطة تعادل 2.49 بالمئة إلى 11474.82.

هذا وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الاثنين 14\11\2022، بعد تصريحات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” قلصت الآمال بأن البنك سيخفض نهج السياسة النقدية المتشددة.

    المصدر :
  • رويترز

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