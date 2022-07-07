الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ 46 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي في أعقاب زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة عند الفتح، أي 0.49بالمئة، إلى 31190.65 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بواقع 13.77 نقطة، أي 0.36 بالمئة، إلى 3858.85 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة، أي 0.53 بالمئة، إلى 11422.60 نقطة.

وكانت بورصة وول ستريت قد أغلقت على ارتفاع الأربعاء حيث استوعب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي قدم إشارات جديدة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي إزاء أسعار الفائدة ومحاربة التضخم.

وبعد عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من العام، يراقب المستثمرون القلقون عن كثب إجراءات البنك المركزي مع محاولتهم تقييم تأثير الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على النمو العالمي.

وأوضح محضر اجتماع السياسة في 14 و15 يونيو حزيران بالتفصيل كيف طُلب من البنك المركزي الأمريكي إجراء زيادة كبيرة في أسعار الفائدة للتصدي لمعدلات التضخم والقلق بشأن فقدان الثقة في سلطة الاحتياطي الاتحادي.

وكانت الزيادة البالغة 0.75 نقطة مئوية التي خرجت عن الاجتماع هي الأولى بهذا القدر منذ عام 1994. ووفقا لمحضر الاجتماع، رأى المشاركون أن زيادة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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