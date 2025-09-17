الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
وول ستريت تفتح على استقرار قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي

منذ 14 دقيقة
مؤشرات وول ستريت

 استهلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بعد تقرير يفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية قد تتوقف عن شراء رقائقها.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 20.5 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 45778.4 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.9 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 6604.87 نقطة، وتراجع كذلك المؤشر ناسداك المجمع 0.9 نقطة، إلى 22333.016 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

