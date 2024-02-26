وول ستريت تفتح على استقرار

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغير يذكر اليوم الاثنين بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.26 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 39144.79 نقطة.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على ارتفاع 4.20 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 5093.00 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 17.63 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 16014.45 نقطة.