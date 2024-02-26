الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وول ستريت تفتح على استقرار

منذ 59 دقيقة
مؤشرات بورصة وول ستريت

مؤشرات بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغير يذكر اليوم الاثنين بعد ارتفاع حاد بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي في ظل عودة تركيز المستثمرين على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقد تتيح بيانات رئيسية بشأن التضخم وبيانات اقتصادية أخرى متوقعة هذا الأسبوع مؤشرات على خفض الفائدة المحتمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.26 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 39144.79 نقطة.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على ارتفاع 4.20 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 5093.00 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 17.63 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 16014.45 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
غزة تحت النار
العاهل الأردني يحذر من مخاطر العملية العسكرية في رفح
إمدادات الغاز
إسرائيل: صادرات الغاز إلى مصر والأردن ارتفعت بنحو 25% خلال 2023
الأسواق الخليجية
بورصات الخليج تغلق على تباين

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
عملات رقمية
نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!